Fallece un motorista tras colisionar con una ambulancia en Torre de Juan Abad

Un hombre de 51 años ha perdido la vida este jueves tras colisionar la moto que conducía con una ambulancia que transportaba a dos pacientes en el kilómetro 36 de la CM-3200, a la altura de Torre de Juan Abad.

Según han informado fuentes del 112, el accidente mortal han tenido lugar sobre las siete menos veinte de la tarde.

Los ocupantes de la ambulancia no han sufrido daños.

Al lugar se han desplazado los bomberos de Villanueva de los Infantes, la Guardia Civil, un médico de Urgencias y una ambulancia de Soporte Vital Básico.