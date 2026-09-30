Valdepeñas prepara una normativa "restrictiva" para compatibilizar posibles plantas de biometano con el bienestar ciudadano

En Valdepeñas está ultimándose la modificación de la normativa urbanística de la localidad para establecer "restricciones y limitaciones" a la instalación de plantas de biometano en el término municipal, pero no es un cierre definitivo a este tipo de proyectos, según ha respondido el portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, a preguntas de Onda Cero.

Delgado afirma que el texto que están elaborando los servicios técnicos municipales, que posiblemente se lleve a Pleno el próximo mes para su aprobación inicial, "tiene un carácter manifiestamente restrictivo" con el fin de compatibilizar las inversiones de este tipo de plantas de biometano con el bienestar de la ciudadanía.