La narración oral hilo conductor del Festival de la Palabra 'Había una voz…' de Valdepeñas

"El arte de contar historias" se abre paso en la programación cultural de Valdepeñas con una nueva edición, la cuarta, del Festival de la Palabra 'Había una voz…'

Del 8 de octubre al 4 de noviembre, cuatro destacadas figuras de la narración oral: Héctor Urién, Maricuela, Ana Griott y Guti, van a ofrecer propuestas muy diferentes dirigidas a distintos públicos y edades.

Para adultos y jóvenes Historias de Sanquetepueblos y Lobadías y clásicos como El Tenorio, La vida es sueño o La Celestina en versiones contadas de viva voz, con un estilo directo, y con sesiones específicas destinadas a alumnado de los tres institutos valdepeñeros.

Y enfocado en familias y niños Historias de risa sin prisa y El secuestro de la bibliotecaria.

Este festival, que organiza la Biblioteca Pública Municipal, quiere "recuperar el valor de escuchar y de contar historias", ha destacado Vanessa Irla, teniente de alcalde de Cultura.

Presentación Festival de la Palabra de Valdepeñas | 'Había una voz...'

La programación se completa con dos talleres destinados a cualquier persona interesada en la narración oral, aunque pueden tener especial interés para ciertos colectivos. Mari Francis Marqués, directora de la Biblioteca Municipal.

La inscripción en los talleres puede realizarse en la Universidad Popular. Para todas las propuestas abiertas al público en general, que se celebrarán en el salón de actos del Centro Cultural La Confianza, la entrada es libre hasta completar aforo.