Cultura juvenil

La transformación de la literatura juvenil

Los jóvenes siguen leyendo y, en la Biblioteca de Valdepeñas, han detectado cómo están cambiando sus libros.

Adrián Bellón.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

La transformación de la literatura juvenil

Esta evolución obliga a los centros a mantenerse al día con las demandas, que cada vez son más diferentes y exigentes.

El manga se ha convertido en una de las principales vías de acercamiento de los jóvenes a la literatura y la cultura asiática.

Mari Francis Marqués, directora de la Biblioteca de Valdepeñas, comenta que la cultura asiática, tanto la coreana con el K-Pop como la japonesa con el manga y anime, ha calado en muchos de los jóvenes en la lectura. Sin embargo, esta repercusión también se traspasa al día a día.

Al mismo tiempo, están ganando espacio nuevas propuestas de literatura juvenil que combinan distintos géneros y que hacen que ya no sea suficiente clasificar una novela simplemente como romántica o fantástica. Ahora, las obras juveniles mezclan maneras de contar sus historias y logran adaptarse a las necesidades e intereses de su público.

Otoño será una temporada llena de novedades en la Biblioteca de Valdepeñas, con propuestas donde los jóvenes y las personas de todas las edades podrán acercarse a la lectura.

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