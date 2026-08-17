La transformación de la literatura juvenil

Esta evolución obliga a los centros a mantenerse al día con las demandas, que cada vez son más diferentes y exigentes.

El manga se ha convertido en una de las principales vías de acercamiento de los jóvenes a la literatura y la cultura asiática.

Mari Francis Marqués, directora de la Biblioteca de Valdepeñas, comenta que la cultura asiática, tanto la coreana con el K-Pop como la japonesa con el manga y anime, ha calado en muchos de los jóvenes en la lectura. Sin embargo, esta repercusión también se traspasa al día a día.

Al mismo tiempo, están ganando espacio nuevas propuestas de literatura juvenil que combinan distintos géneros y que hacen que ya no sea suficiente clasificar una novela simplemente como romántica o fantástica. Ahora, las obras juveniles mezclan maneras de contar sus historias y logran adaptarse a las necesidades e intereses de su público.

Otoño será una temporada llena de novedades en la Biblioteca de Valdepeñas, con propuestas donde los jóvenes y las personas de todas las edades podrán acercarse a la lectura.