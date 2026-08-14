PACMA denunciará a un vecino de Valdepeñas que asegura haber matado a 40 gatos

El Partido Animalista PACMA comunica que denunciará ante la Guardia Civil a un vecino de Valdepeñas, al asegurar este haber matado a unos cuarenta gatos comunitarios que habrían entrado en su finca, en las inmediaciones del paraje de Las Aguas, y atropellado a otra decena que deambulaban por la carretera CR-6441, que lleva a su propiedad.

La formación política tiene conocimiento de estos hechos por un vídeo publicado en redes sociales, donde el propio individuo explica su actuación y dirige reiterados insultos contra una gestora de colonias felinas.

PACMA trasladará los hechos y el material disponible a modo de prueba a la Guardia Civil para que se investigue lo sucedido y se depuren las posibles responsabilidades penales, ya que causar intencionadamente la muerte de gatos o de otros animales protegidos puede constituir un delito contemplado en el Código Penal.

El Partido Animalista recuerda que estos gatos no pertenecen a la persona encargada de atender la colonia y su gestión corresponde al Ayuntamiento de Valdepeñas en los términos establecidos por la legislación vigente, que puede traducirse en la autorización de determinadas personas para realizar labores de esterilización, cuidados y alimentación controlada.