Incendio en una granja en Membrilla

En Membrilla incendio en una explotación familiar ganadera. Los propietarios han vivido momentos de nervios y angustia, preocupados por la seguridad de sus animales, ovejas, corderos, toros y caballos. Al final no ha sido necesario desalojar al ganado, todos están a salvo.

Los daños ocasionados afectan, sobre todo, a los fardos de paja que había almacenados, para alimento y cama del ganado.

El aviso se producía pasadas las tres y media de la tarde de este lunes y al lugar acudían bomberos del Parque de Manzanares, efectivos de Guardia Civil y Policía Local. Las labores de extinción se han prolongado durante varias horas hasta controlar el incendio que todavía permanece activo, al estar consumiendo el fuego las pacas desde el interior.

CAUSAS POR DETERMINAR

Por ahora, no se conocen las causas que han originado el incendio. Los dueños de la explotación han agradecido en redes sociales la ayuda recibida y esperan "que aparezco o se descubra al culpable".