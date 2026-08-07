Patrimonio cultural

Villahermosa recupera el Monumento Pascual tras medio siglo

Villahermosa recupera una joya de su patrimonio histórico tras casi medio siglo sin exhibirse, el Monumento Pascual.

Adrián Bellón.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Villahermosa recupera el Monumento Pascual tras medio siglo

El municipio descubre al público mañana sábado, 8 de agosto, esta obra de arquitectura efímera barroca, que vuelve a instalarse después de 47 años. Esto es gracias a un proyecto de restauración impulsado por el Ayuntamiento y la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El Monumento Pascual, datado entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, era parte de la escenografía litúrgica de la Semana Santa de Villahermosa, y destacan sus grandes lienzos que representan escenas de la Pasión de Cristo.

Ángel Cano, alcalde de Villahermosa, en declaraciones a Onda Cero, se rinde ante los lienzos y ante lo que significaba y significa para la localidad el Monumento Pascual.

La apertura coincide con el último concierto del V Ciclo de Órgano y marcará el inicio de un programa de visitas y de actividades hasta el 31 de agosto que, según explica Cano, tendrá una especie de semana cultural para ambientar y celebrar la vuelta de esta obra.

El Ayuntamiento de Villahermosa ha anunciado una segunda fase del proyecto para recuperar el resto de los lienzos y conservar este elemento entre generaciones.

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