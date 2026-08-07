Villahermosa recupera el Monumento Pascual tras medio siglo

El municipio descubre al público mañana sábado, 8 de agosto, esta obra de arquitectura efímera barroca, que vuelve a instalarse después de 47 años. Esto es gracias a un proyecto de restauración impulsado por el Ayuntamiento y la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El Monumento Pascual, datado entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, era parte de la escenografía litúrgica de la Semana Santa de Villahermosa, y destacan sus grandes lienzos que representan escenas de la Pasión de Cristo.

Ángel Cano, alcalde de Villahermosa, en declaraciones a Onda Cero, se rinde ante los lienzos y ante lo que significaba y significa para la localidad el Monumento Pascual.

La apertura coincide con el último concierto del V Ciclo de Órgano y marcará el inicio de un programa de visitas y de actividades hasta el 31 de agosto que, según explica Cano, tendrá una especie de semana cultural para ambientar y celebrar la vuelta de esta obra.

El Ayuntamiento de Villahermosa ha anunciado una segunda fase del proyecto para recuperar el resto de los lienzos y conservar este elemento entre generaciones.