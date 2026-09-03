POLÍTICA MUNICIPAL

El Gobierno municipal de Valdepeñas da cumplimiento a la sentencia que obliga a incluir en el Pleno una moción presentada por UxV

También en el orden del día un acuerdo de cesión de una parcela del CERSYRA para crear una nueva zona verde en la Avenida del Vino y una ayuda de emergencia para los damnificados por el terremoto de Colombia.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El Gobierno municipal de Valdepeñas da cumplimiento a la sentencia que obliga a incluir en el Pleno una moción presentada por UxV

El Gobierno municipal de Valdepeñas da cumplimiento a la sentencia judicial que obliga a incluir en el Pleno, para su debate y votación, una moción presentada por Unidas por Valdepeñas en 2024.

El portavoz del Ejecutivo, Francisco Delgado, informa que el orden del día de la sesión ordinaria del próximo lunes, 7 de septiembre, incluye la propuesta de Ordenanza Municipal para la protección del arbolado de interés local.

En esa misma argumentación del Tribunal Supremo se apoya el equipo de Gobierno para no llevar a Pleno otra moción de la oposición, en este caso del Partido Popular En defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para exigir al gobierno de España medidas extraordinarias ante la crisis migratoria en la ciudad autónoma. Como explica Delgado, a preguntas de Onda Cero.

OTROS PUNTOS DEL PLENO DE SEPTIEMBRE

El Pleno de septiembre sí someterá a su aprobación un acuerdo para que el CERSYRA ceda al Consistorio una parcela donde el Ayuntamiento de Valdepeñas prevé crear una nueva zona verde, junto a la Avenida del Vino, con una superficie de 14 000 metros cuadrados, destinada a arbolado y que está enmarcada en el Plan de Renaturalización Urbana de la ciudad.

Además, se pretende dar luz verde a una ayuda de emergencia social de 6 000 euros para las personas damnificadas por el terremoto de Colombia.

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