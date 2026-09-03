El Gobierno municipal de Valdepeñas da cumplimiento a la sentencia que obliga a incluir en el Pleno una moción presentada por UxV

El Gobierno municipal de Valdepeñas da cumplimiento a la sentencia judicial que obliga a incluir en el Pleno, para su debate y votación, una moción presentada por Unidas por Valdepeñas en 2024.

El portavoz del Ejecutivo, Francisco Delgado, informa que el orden del día de la sesión ordinaria del próximo lunes, 7 de septiembre, incluye la propuesta de Ordenanza Municipal para la protección del arbolado de interés local.

En esa misma argumentación del Tribunal Supremo se apoya el equipo de Gobierno para no llevar a Pleno otra moción de la oposición, en este caso del Partido Popular En defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para exigir al gobierno de España medidas extraordinarias ante la crisis migratoria en la ciudad autónoma. Como explica Delgado, a preguntas de Onda Cero.

OTROS PUNTOS DEL PLENO DE SEPTIEMBRE

El Pleno de septiembre sí someterá a su aprobación un acuerdo para que el CERSYRA ceda al Consistorio una parcela donde el Ayuntamiento de Valdepeñas prevé crear una nueva zona verde, junto a la Avenida del Vino, con una superficie de 14 000 metros cuadrados, destinada a arbolado y que está enmarcada en el Plan de Renaturalización Urbana de la ciudad.

Además, se pretende dar luz verde a una ayuda de emergencia social de 6 000 euros para las personas damnificadas por el terremoto de Colombia.