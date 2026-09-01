El PP critica que el Gobierno municipal de Valdepeñas no respalde la concentración de apoyo a Ceuta de la FEMP

El Partido Popular de Valdepeñas muy crítico con el Ejecutivo municipal por no haber accedido a modificar la programación de las Fiestas de la Vendimia y el Vino, para evitar coincidir con la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias en apoyo a Ceuta.

Desde el PP habían pedido retrasar treinta minutos la cena homenaje a las personas mayores en el Parque del Este, fijada a las ocho de la tarde, misma hora de la concentración de la FEMP en la Plaza de España, frente al Ayuntamiento.

Una cita a la que no asistirá el alcalde, Jesús Martín, ni ningún miembro del equipo de Gobierno, según habría anunciado él mismo en Comisión Informativa y revela la presidenta de los populares valdepeñeros, Cándida Tercero.

En esa misma comisión, el regidor municipal se habría mostrado favorable a acoger en Valdepeñas a Menores No Acompañados procedentes de la crisis migratoria de Ceuta. Para el PP algo que no puede decirse "a la ligera", su presidenta y portavoz afirma que no se posicionan ni a favor ni en contra, hasta tener comunicación escrita de cuántos y cómo.

Por último, Cándida Tercero ha informado que la Moción del Partido Popular "En defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para exigir al gobierno de España la adopción de medidas extraordinarias ante los graves acontecimientos producidos en Ceuta" ha sido votada en contra por PSOE y Unidas por Valdepeñas y no se incluirá en el Pleno ordinario de septiembre, previsto para el próximo lunes día 7.