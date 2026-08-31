Investigan a un grupo criminal dedicado a los delitos de estafa online tras una denuncia en Castellar de Santiago

La Guardia Civil, en colaboración con otros cuerpos policiales, ha identificado, esclarecido e investigado a los tres presuntos autores de ochenta y cinco delitos de estafa, delito de blanqueo de capitales y delito de pertenencia a grupo criminal.

Agentes del puesto de Castellar de Santiago inician la investigación a raíz de una denuncia en esta localidad, donde la víctima manifestaba haber sufrido una estafa mediante la compra de entradas para un concierto que tendría lugar en la provincia de Ciudad Real. José Ángel Martín, portavoz de la Guardia Civil.

Una vez recibido el pago, los integrantes del grupo criminal dejaban de responder a las víctimas, bloqueaban los perfiles utilizados para el contacto o alegaban diferentes excusas para justificar que las entradas todavía no habían sido entregadas.

Un tipo de hecho delictivo que está experimentando un auge exponencial, según ha podido observar la Guardia Civil.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Sección Civil y de Instrucción de Valdepeñas.