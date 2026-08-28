Trayectoria y cultura

María Galiana recibe el Premio Escena en el FITC 52º Lazarillo de Manzanares

La edición n.º 52 del Festival Internacional de Teatro Contemporáneo Lazarillo de Manzanares encara su final este fin de semana, con la entrega del Premio Escena a María Galiana.

Adrián Bellón.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

María Galiana recibe el Premio Escena en el final del FITC 52º Lazarillo de Manzanares

Esta tarde continúan las actividades con la obra “Skai is ful”, con pases a las 18.00 h, 20.00 h y 10.00 h; la noche termina con La Cena en el Corral del Centro Cultural Ciega de Manzanares.

Mañana a las 13.00 h llegará el Premio Escena María Galiana. Por la tarde, el Gran Teatro acogerá la función llamada Ubú.

El reconocimiento a la veterana actriz española es en honor a su trayectoria. Galiana es enormemente querida en España por su papel en la longeva serie Cuéntame cómo pasó (2001-2023) y por ganar el Goya a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en la película Solas, de Benito Zambrano.

Carlos Ruíz, presidente de Lazarillo, considera que la elección de la galardonada no puede ser mejor: una actriz que no ha dejado de trabajar y que emociona con su longevidad y su talento.

El FITC Lazarillo cierra el sábado con el concierto de David Muntané, en el Corral del Centro Cultural Ciega de Manzanares.

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