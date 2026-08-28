María Galiana recibe el Premio Escena en el FITC 52º Lazarillo de Manzanares

Esta tarde continúan las actividades con la obra “Skai is ful”, con pases a las 18.00 h, 20.00 h y 10.00 h; la noche termina con La Cena en el Corral del Centro Cultural Ciega de Manzanares.

Mañana a las 13.00 h llegará el Premio Escena María Galiana. Por la tarde, el Gran Teatro acogerá la función llamada Ubú.

El reconocimiento a la veterana actriz española es en honor a su trayectoria. Galiana es enormemente querida en España por su papel en la longeva serie Cuéntame cómo pasó (2001-2023) y por ganar el Goya a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en la película Solas, de Benito Zambrano.

Carlos Ruíz, presidente de Lazarillo, considera que la elección de la galardonada no puede ser mejor: una actriz que no ha dejado de trabajar y que emociona con su longevidad y su talento.

El FITC Lazarillo cierra el sábado con el concierto de David Muntané, en el Corral del Centro Cultural Ciega de Manzanares.