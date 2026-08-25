Cultura

La II edición de la emotiva obra, "La Luz del Valle", tendrá lugar mañana

Queda solo un día para la 2.ª edición de “La Luz del Valle”, una experiencia única que mantiene vivo el municipio de San Carlos del Valle con historias y cultura de la localidad.

Adrián Bellón

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

La II edición de la emotiva obra, "La Luz del Valle", tendrá lugar mañana

La Plaza Mayor del municipio se convierte una vez más en el escenario de La Luz del Valle, una cita nocturna que une patrimonio, historia y emoción en una representación teatral, acompañada de una iluminación única.

Según explica a Onda Cero el alcalde de San Carlos del Valle, José Torres, este evento es una experiencia sensorial única, donde los encargados de representar la obra hablan al espectador desde balcones, puertas y suelo de la plaza.

Hay preparadas dos sesiones diferentes para poder albergar a todo el público interesado, una a las 22.00 h y otra a las 23.15 h.

La actividad está organizada por la Cofradía de Jesús Nazareno y Virgen de la Soledad, con la colaboración del Ayuntamiento de San Carlos del Valle.

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