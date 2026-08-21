Los sementales de ovino manchego de una explotación ganadera de Valdepeñas están entre los mejor valorados

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En Valdepeñas está una de las explotaciones de ovino de raza manchega que ha conseguido, gracias a una atenta selección de ejemplares y al manejo de sus animales, posicionar sus machos entre los que más demandan tienen entre otros ganaderos en las subastas de sementales.

La Finca Agropecuaria Virgen de Lourdes, con 2 000 ovejas de raza manchega y que también alberga la quesería artesanal Dehesa de la Ermita. Para su propietario, José Carrero Rodríguez, es un "orgullo" haber alcanzado este "prestigio", beneficioso para la imagen de la ganadería.

129ª Subasta sementales ovino manchego (Manzanares) | AGRAMA

129ª Subasta sementales ovino manchego (Manzanares) | AGRAMA

Carrero Rodríguez reconoce que la venta de estos sementales es lucrativa, aunque mucho más importante es el valor de la leche de sus hijas, señala. Porque ese el objetivo final, ovejas productoras que aportan la materia prima de uno de un producto señero, el queso manchego.

El empresario ganadero, que lleva desde 1987 dedicado a este sector, explica que los exhaustivos controles de paternidad y detallados controles lecheros son fundamentales para ir seleccionando los mejores animales a futuro.