En Villanueva de los Infantes primeros indicios de adaptación al cambio climático de un producto autóctono, el pimiento lamuyo

En el campo los agricultores han empezado a percibir los primeros indicios de adaptación de un cultivo propio de esta zona al cambio climático. El pimiento lamuyo, variedad Infantes, está resistiendo mejor este verano las altas temperaturas, con menos frutos quemados.

Luis Mena, presidente de la Cooperativa Hortícola 'La Moraleja' y con una larga experiencia en la producción de este tipo de pimiento, explica a Onda Cero que la planta parece estar aclimatándose y buscando mecanismos para completar su ciclo. Como utilizar sus hojas para proteger el fruto en las horas de más calor.

Eso sí, al igual que está sucediendo con otros cultivos, el pimiento infanteño muestra signos de adelanto en su maduración que pueden situar el inicio de la recogida alrededor de una semana con respecto al año anterior.

Mientras, el principal problema que amenaza la continuidad del pimiento lamuyo de Infantes es la falta de mano de obra. Los horticultores no encuentran trabajadores para cosechar. Muchos han dejado ya de plantarlo, señala Mena.

El presidente de la Cooperativa Hortícola 'La Moraleja' expresa su gran preocupación por este descenso del número de productores de esta variedad de pimiento, uno de los mejor valorados en los mercados y cuya comercialización ha generado durante años riqueza y empleo.