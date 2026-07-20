Generalización de la campaña de melón y sandía en CLM

Esta semana se generaliza la campaña de melón y sandía en Castilla-La Mancha, concentrando alrededor del 90% de la producción total en la provincia de Ciudad Real.

Las altas temperaturas adelantan un par de días la recogida de estas dos frutas veraniegas, cuyo cultivo supone importantes ingresos económicos en estas zonas y genera un importante pico de empleo estacional.

Buenas perspectivas en este inicio de campaña, con apenas solapamiento en los mercados con otras zonas productoras. Ahora los productores esperan que el tiempo acompañe, el calor es bueno para los precios y las ventas, sobre todo para las exportaciones a Europa, adonde se destina el 40% de la producción. Explica a Onda Cero el presidente de la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha, José Ángel Serrano.

A esto se añadiría, señala Serrano, la buena calidad del melón y la sandía en esta zona.

Con estos dos factores a favor, el sector confía en que no se repitan los resultados de la campaña anterior, cuando muchas parcelas de melón y sandía se quedaron sin recoger, ocasionando importantes pérdidas económicas a los agricultores.