VII Feria Regional del Melón, FERIMEL, en Membrilla

Alrededor del 90% de la producción del melón de Castilla-La Mancha se concentra en la provincia de Ciudad Real, a la cabeza está Membrilla con un alto porcentaje de agricultores y comercializadores de esta fruta. Un cultivo social que genera riqueza y empleo.

Para dar visibilidad a esto nace FERIMEL, la Feria Regional del Melón, de carácter bienal y que se ha consolidado como uno de los grandes escaparates agroalimentarios regionales, teniendo como protagonista al Melón de La Mancha, variedad Piel de Sapo. Jorge Navas, alcalde de Membrilla.

Este año FERIMEL ha decidido adelantar sus fechas de celebración para que no coincida con el pico de producción y más trabajo en el campo, una forma de que el sector pueda participar en la feria sin agobios.

ONDA CERO EN FERIMEL

Durante los días de la feria se llevará a cabo un amplio programa de actividades dirigidas a todos los públicos. Onda Cero emite desde allí este jueves su programación, esta mañana en clave local, también regional.