Ya se ven en el campo largos surcos con láminas de plásticos, los agricultores han comenzado la siembra con manta térmica del melón y la sandía. Este sistema de acolchados permite adelantar el cultivo y proteger la planta de heladas tardías, aunque este año se realiza con temperaturas más cálidas de lo habitual.

Esta circunstancia, sumada a una tierra en buenas condiciones, gracias a las abundantes lluvias, marcan en positivo el inicio de campaña de estas dos frutas que concentran en nuestra zona alrededor del 90% de la producción regional, explica a Onda Cero José Ángel Serrano, presidente de la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha.

Serrano afirma que este año mantiene la tendencia al alza la plantación de sandía, mientras se estabiliza o desciende la superficie de melón. La razón está relacionada con el cambio climático, que modifica también los hábitos del consumidor.

Desde la Interprofesional hacen un llamamiento a los agricultores para evitar un exceso de producción que desequilibre la oferta y la demanda haciendo bajar los precios. Más aún en un contexto de incremento de costes, por ejemplo con el encarecimiento del gasoil o los plásticos para los acolchados, que solo pueden compensar si al final de la campaña hay ganancias.