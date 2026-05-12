POLÍTICA MUNICIPAL

Torrenueva se prepara para el cambio, el PSOE dará el relevo a UCIN en la alcaldía

El socialista Raúl Bravo hace balance en Onda Cero de los tres años de legislatura como alcalde de Torrenueva, cuando ya se dan los pasos para que tome el relevo UCIN, en base al acuerdo de gobernabilidad de 2023.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Torrenueva se prepara para el cambio, el PSOE dará el relevo a UCIN en la alcaldía

En Torrenueva ya se están dando los pasos para un relevo en la alcaldía, el socialista Raúl Bravo deja su cargo como regidor municipal a Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN). María Gema López, número dos de la candidatura de UCIN en los últimos comicios locales, será la nueva alcaldesa en este último año de legislatura. Ambas formaciones políticas dan cumplimiento de esta forma al acuerdo de gobernabilidad alcanzado en 2023.

BALANCE GESTIÓN

En una entrevista concedida al programa Más de uno Valdepeñas de Onda Cero, Raúl Bravo destaca logros como las inversiones aprobadas por el Gobierno regional para una nueva depuradora y la mejora del abastecimiento del agua al municipio, que suman unos diez millones de euros, o el arreglo de las carreteras CR-6112 y CR-612, que financia con más de dos millones de euros la Diputación Provincial.

Bravo reconoce que está siendo un periodo intenso e insuficiente para acometer todas las necesidades de Torrenueva.

FUTURO POLÍTICO

Sobre si su trabajo al frente del Gobierno municipal puede marcar la diferencia en la próxima cita con las urnas, en mayo de 2027, que juegue a favor del PSOE, Bravo cree que los torreveños deben valorar, más que las siglas de partido, la gestión realizada y a la persona.

Se prevé que el relevo al frente de la alcaldía de Torrenueva se produzca, aproximadamente, en un mes.

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