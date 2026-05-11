El PSOE provincial quiere convencer a Jesús Martín para que sea candidato a la alcaldía de Valdepeñas por séptima vez

El secretario general del PSOE de la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, confía en que Jesús Martín vuelva a ser candidato a la alcaldía de Valdepeñas en las próximas elecciones municipales, aunque este ha afirmado en varias ocasiones que esta es su última legislatura y a su finalización se retiraría de la primera línea política.

Caballero, sin embargo, ha apelado a la responsabilidad del socialista valdepeñero, que lleva 23 años al frente del Gobierno municipal de esta localidad, para que vuelva a postularse para encabezar la candidatura en la futura cita con las urnas, en mayo de 2027.

El secretario general del Partido Socialista en Ciudad Real ha dicho que el objetivo del PSOE es ganar en todos los municipios de la provincia y recuperar los gobiernos donde ahora no están. Confía en que los actuales alcaldes y alcaldesas socialistas repitan como candidatos, incluido, como hemos escuchado, el de Valdepeñas.