La Guardia Civil más cerca de los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real con la nueva oficina móvil

Nuestra provincia va a contar con una oficina móvil de la Guardia Civil para desplazarse a los pueblos donde sea necesaria la presencia de los agentes para atender denuncias, acompañar a las víctimas o realizar trámites e informar. Un anuncio que ha realizado esta mañana el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, coincidiendo con el acto institucional celebrado hoy con motivo del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. destacando la importancia de este novedoso recurso para un territorio con tanta extensión.

Broceño, en el marco de esta conmemoración, ha señalado que la Guardia Civil ya llega a 98 municipios y a más del 91% del territorio provincial. En 2025 hizo más de 118 000 servicios, esto supone una actuación cada tres minutos.

Eso es lo que ha querido poner en valor el subdelegado del Gobierno, una Guardia Civil moderna, pero sobre todo cercana que llega a donde se la necesita.