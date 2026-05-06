Unidas por Valdepeñas denuncia un "vacío de control" en el contrato del agua

El Grupo Municipal Unidas por Valdepeñas ha puesto el foco sobre una presunta irregularidad legal en la gestión del servicio de agua potable de la localidad, pidiendo al equipo de gobierno del PSOE que aclare la identidad del "Responsable del Contrato".

La coalición de izquierdas apunta que, a la espera de una respuesta formal por parte del Ejecutivo local, los indicios sugieren que o no existe esta figura, exigida por ley, o no está ejerciendo sus funciones de validación técnica. En ambos casos, el control sobre la empresa sería "inexistente", afirma Alberto Parrilla, concejal de Unidas por Valdepeñas.

Desde el grupo municipal subrayan la gravedad de esta falta de supervisión dado el modelo de gestión, no es el Ayuntamiento quien paga este servicio de su presupuesto, sino que lo hace la ciudadanía directamente a través de sus recibos y la administración local tiene la obligación legal de actuar como escudo.

Ante la falta de aclaraciones inmediatas, Unidas por Valdepeñas registrará una solicitud formal de acceso a la documentación y solicitará copia del decreto de designación del responsable y de todos los informes de fiscalización periódica que deberían haberse emitido.