La Interprofesional del Vino de Valdepeñas espera que agricultores y bodegas apuesten por la DO

Los datos respaldan el "potencial" productivo de la Denominación de Origen Valdepeñas

22 000 hectáreas de viñedo, una cifra similar a 2017 según los datos del Ministerio de Agricultura, mostraría una incidencia menor de los arranques de viñas en la DO, a pesar de la percepción pública.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Los datos respaldan el "potencial" productivo de la Denominación de Origen Valdepeñas

La Denominación de Origen Valdepeñas mantiene su potencial productivo, con alrededor de 22 000 hectáreas de viñedo de las variedades autorizadas en la zona, según los datos del Ministerio de Agricultura.

Cifras que ha aportado, en una entrevista concedida a Onda Cero, el director gerente de la Interprofesional del vino de Valdepeñas, Juancho Villahermosa, y que mostrarían una incidencia menor de los arranques de viñas en la DO, a pesar de la percepción pública sobre este aspecto.

En cuanto a los viticultores, Villahermosa explica que siguen recopilando datos, cuatro meses después de comenzar su andadura la nueva Interprofesional. Si bien apunta que mientras la Denominación de Origen no ha tenido órgano de gestión propio los agricultores pueden haber llevado su producción a otros lugares.

AQUÍ NO SOBRA NADIE

El director-gerente de la Interprofesional del Vino de Valdepeñas apuesta por volver a sumar fuerzas, "aquí no sobra nadie" y todos contribuyen de manera fundamental a la Denominación de Origen, señala. Una figura de calidad que necesita a los viticultores, en sus manos está la materia prima imprescindible, y de las bodegas, grandes y pequeñas. Más allá de sus diferentes estrategias de mercado, juntas representan la marca Vino de Valdepeñas y aportan valor añadido, afirma Villahermosa.

Juancho Villahermosa insiste, "el objetivo de la Interprofesional es dar cobertura absolutamente a todos los operadores y que todos ganen dinero" y que estén "orgullosos", añade, de pertenecer a la DO Valdepeñas.

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