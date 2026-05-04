Unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento para "recuperar el cine" en Valdepeñas

Unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas para "recuperar el cine" en la localidad. La moción presentada por el Grupo Municipal Popular ha sido respaldada por el equipo de Gobierno y por el resto de concejales en la oposición.

Todos han coincidido en los múltiples aspectos positivos que tendría para la ciudad volver a ofrecer propuestas cinematográficas, sobre todo estrenos, después del cierre de los multicines en Valdepeñas a finales del pasado año.

Cándida Tercero, portavoz del Grupo Municipal Popular, que ha propuesto esta moción, y Vanessa Irla, teniente de alcalde de Cultura socialista.

La propuesta incluye la declaración del cine como actividad de especial interés, la gestión municipal provisional de esta actividad con proyecciones en edificios culturales o sesiones de verano en espacios públicos al aire libre o la creación de bonos, que contarían con una partida presupuestaria específica en el próximo ejercicio, para jóvenes y mayores.

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También apoyo de toda la corporación a la moción presentada por el concejal no adscrito, Cándido Simarro, para solicitar informe jurídico-económico completo y detallado relativo a las enajenaciones de bienes municipales vinculados al sector s 14, denominado Valdepeñas Golf.