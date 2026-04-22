Miles de razones para comprar en el comercio local de Valdepeñas

'Miles de motivos para comprar en el comercio de Valdepeñas' premia un año más la fidelidad de los clientes que realizan sus compras en el pequeño comercio de la localidad con 3 300 euros en cheques regalo. Más de cien establecimientos, con una gran variedad de sectores y algunas empresas de servicios, se han adherido a esta campaña. Jesús Merlo, presidente de la Asociación Valdepeñas Comercial.

El objetivo es dar un empuje a las compras de la campaña de verano, recuerda la concejala de Promoción Económica, Julia Cejudo, apuntando las múltiples posibilidades y ventajas que tiene consumir en el comercio local.

Con sus compras los consumidores reciben una papeleta para participar en el sorteo, desde Valdepeñas Comercial espera superar las 20 000 papeletas, porque eso querría decir han hecho el mismo número de ventas. Además, los premios revierten de nuevo en los negocios adheridos, ya que los afortunados deben gastar sus cheques regalos en estos establecimientos.

La campaña 'Miles de motivos para comprar en el comercio de Valdepeñas' finalizará el 19 de junio con el sorteo que tendrá lugar en la Plaza de España.