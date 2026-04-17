Valdepeñas establece contactos comerciales con la ciudad china de Luzhou

Valdepeñas ha recibido hoy a una delegación de la ciudad china de Luzhou, una visita institucional que tiene como fin reforzar la cooperación y abrir nuevas vías comerciales entre ambas partes.

La embajada está integrada por responsables institucionales y empresarios de distintos sectores, especialmente vinculados al ámbito agroalimentario. Para ellos, "puntualmente muy interesados" en el aceite, el vino, el queso o los productos cárnicos, se ha montado en la Antigua Bodega de Los Llanos una muestra donde diferentes firmas locales han dado a conocer a los importadores chinos sus productos y la capacidad de generar enlaces comerciales. Como ha explicado el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín.

Visita institucional de la delegación china de Luzhou | OC

De forma previa, se ha recibido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento al vicealcalde de Luzhou, Jin Disheng, una recepción institucional donde se le ha hecho entrega de un pequeño presente, una imagen de la iglesia de la Asunción, realizada por el escultor valdepeñero José Lillo.