La Interprofesional de los Vinos de Valdepeñas comparte su situación y sus próximos pasos con el presidente del PP en Castilla-La Mancha

La Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas espera aprobar su reglamento de régimen interno en la próxima Junta Directiva, que está prevista para la primera semana de mayo, ha adelantado hoy su presidenta, Cristina Nieto, quien también ha recordado que está también pendiente el traspaso de competencias de la Junta de Comunidades al nuevo Consejo Regulador.

Son declaraciones previas al encuentro que han mantenido con el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, representantes de la Interprofesional, la primera reunión en esta recién iniciada etapa, tras su reconocimiento el 31 de diciembre de 2025.

Núñez ha querido poner en valor que la DO Valdepeñas vuelva a contar con un órgano de gestión formado por los sectores directamente relacionados con la producción y elaboración de los vinos de esta zona.

El presidente regional del PP también ha hecho referencia al dato de la inflación en Castilla-La Mancha, que ha relacionado con el incremento de los costes para el agricultor. Paco Núñez ha afirmado que estas subidas de precios, como el gasoil o los fertilizantes, hacen que la rentabilidad en el campo "sea cada vez más exigua", llevando incluso a la desaparición de muchas explotaciones.