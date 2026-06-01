La sede de la DO Valdepeñas vuelve a manos de su Interprofesional

La Denominación de Origen Valdepeñas recupera su sede histórica, el edificio ubicado en la calle Constitución, una vez que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado, con fecha 26 de mayo, presentar el acuerdo de aceptación y cesión de los bienes de la extinta Interprofesional, disuelta por sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Ciudad Real en mayo de 2023 y que, desde entonces, estaba en manos de un administrador judicial.

Sede DO Valdepeñas | Mari Ángeles Díaz-Madroñero

Este es un paso importante en el camino iniciado por la nueva Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas, INTERVALDEPEÑAS, que lleva meses trabajando para "normalizar" la situación de la DO y que, gracias a la buena voluntad de todas las partes, consigue ahora recobrar una parte importante de su patrimonio. Como ha contado, en primicia para Onda Cero, el director gerente de INTERVALDEPEÑAS, Juancho Villahermosa.

CRONOLOGÍA

Recordemos que la justicia toma estas medidas cautelares sobre los bienes, muebles e inmuebles, de la Denominación de Origen Valdepeñas tras su disolución, a instancias de la asociación Avival y de la propia Junta de Comunidades, como garante de esta figura de calidad.

Al entender ambas partes que la creación de la nueva Interprofesional supone que la DO ya tiene un órgano de gestión que vele por sus intereses dan parte al juzgado para desbloquear esa situación y ahora solo queda que éste dé el último paso, explica a esta emisora Villahermosa.

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La sede, el "escaparate" de la Denominación de Origen Valdepeñas, vuelve así de nuevo a manos de los representantes elegidos por viticultores y bodegas para velar por la calidad y promoción los vinos de esta zona de producción.