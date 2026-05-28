El proyecto de la Tercia de Villamanrique seleccionado a nivel nacional por el MITECO para una posible subvención

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, ha admitido la solicitud de subvención de 200 000 euros del Ayuntamiento de Villamanrique para rehabilitar y convertir el edificio de la antigua Tercia en Centro de Innovación Agro-digital y Emprendimiento Rural.

La resolución definitiva todavía tardará entre uno y dos meses, aunque haber conseguido estar entre los proyectos seleccionados a nivel nacional hace albergar esperanzas de una resolución favorable. Luis Luna, alcalde de Villamanrique, en declaraciones a Onda Cero.

APLAZADA LA REMODELACIÓN DE LA PISCINA

Otro de los objetivos en la agenda de Luna es la remodelación integral de la piscina municipal, construida en 1984, que no ha podido realizarse todavía y se aplaza hasta después del verano, para no dejar a los villorreños sin este recurso durante los meses más calurosos.

El Ayuntamiento se quedó sin secretario hace dos meses y esto ha paralizado los trámites iniciados para licitar y acometer las obras.

La reforma integral de la piscina, centrada en el vaso y las zonas verdes, supone una inversión de 357 000 euros, en una primera fase, y se espera que pueda estar finalizada para febrero de 2027.