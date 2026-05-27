La Plataforma Stop Biometano de Valdepeñas ha entregado esta mañana en el Registro del Ayuntamiento las 3 500 firmas recogidas, "3 500 nombres, apellidos y voluntades" que exigen que este tipo de industria no se instale en el término municipal.

Ha sido un acto simbólico para visibilizar la postura de miles de personas que se oponen a la construcción de plantas de biometano por los riesgos que pueden tener para la salud, el peligro de contaminación del agua o su impacto socioeconómico, al considerarlas una amenaza para la reputación de productos con Denominación de Origen Protegida o actividades como el turismo rural.

En su manifiesto, la Plataforma apunta en concreto a un proyecto, señalando que su ubicación es un "despropósito". Patricia Grande es su portavoz: "A solo 1,5 km de nuestras casas y a 2 km del colegio Lucero. Vivir cerca de estas plantas no es inocuo. La experiencia en otros pueblos como Llutxent o Balsa de Ves es desgarradora: vecinos que no pueden abrir las ventanas por el olor a 'huevos podridos' del ácido sulfhídrico, un gas que además de oler mal, es tóxico para la salud".

En Valdepeñas 3.500 firmas exigen cerrar la puerta al proyecto de la planta de biometano | Plataforma Stop Biometano Valdepeñas

Desde la Plataforma afirman que se pretenden procesar 160 000 toneladas de desechos que Valdepeñas no genera, lo que supondría un tránsito constante de camiones y que la producción de digestato, que a menudo ofrecen gratuitamente a los agricultores las plantas de biometano como parte de su modelo de economía circular, envenena la tierra y el agua. "No es abono mágico; es un residuo con aspecto de 'chapapote' que conserva prácticamente todo el nitrógeno y fósforo del material original. Valdepeñas ya es una zona vulnerable a los nitratos. Verter este residuo en nuestros campos es sentenciar nuestras aguas subterráneas y la salud de nuestra tierra para siempre", ha leído Grande.

De las firmas que se han registrado en el Consistorio se dará traslado a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades.