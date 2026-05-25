Unidas x Valdepeñas presenta un contrainforme con un ahorro de 300 000 € si el servicio del agua fuera municipal

Casi 300 000 euros al año podrían ahorrarse los vecinos de Valdepeñas si el servicio de abastecimiento de agua se gestionara de forma directa por parte del Ayuntamiento, según las conclusiones del contrainforme elaborado por Unidas por Valdepeñas.

El grupo municipal ya había avanzado que recabaría sus propios datos, al estar en desacuerdo con la auditoría presentada por el equipo de Gobierno y realizada por una empresa externa. Para la coalición de izquierdas un informe "especulativo" que no ofrece una imagen real de los costes al basarse solo en información de la actual concesionaria, Aqualia.

De hecho, las diferencias en las cantidades económicas presentadas son muy importantes. Escuchamos a David Casado, concejal de Unidas por Valdepeñas.

Unidas por Valdepeñas centra su informe en cinco puntos: personal, instalaciones y vehículos, compras y servicios, beneficio industrial y gastos generales, y el ahorro del IVA, algo que destaca Casado.

COMPARATIVA CON DATOS PÚBLICOS

Los datos presentados por la coalición de izquierdas son públicos, extraídos de la Plataforma de Contratación del Estado, y realizan una comparativa con localidades que tienen un número semejante de habitantes y con compras y costes similares a los que tiene la empresa concesionaria del servicio.

Unidas por Valdepeñas llevará este contrainforme al próximo pleno ordinario, para su debate y votación por parte de los partidos políticos con representación municipal. Adelantan que, según han podido sondear en comisión informativa, Vox no está a favor ni tampoco el equipo de Gobierno del PSOE.