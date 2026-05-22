POLÍTICA MUNICIPAL

"No tenemos que estar preocupados en que te vas a presentar, si no ocupados en votarte", el presidente ejecutivo de Grupo Oesía al alcalde de Valdepeñas

El presidente ejecutivo de Grupo Oesía, que tiene en Valdepeñas su Centro Tecnológico-Tecnobit, ha pedido al socialista Jesús Martín que vuelva a ser candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

"No tenemos que estar preocupados en que te vas a presentar, si no ocupados en votarte", el presidente ejecutivo de Grupo Oesía al alcalde de Valdepeñas

El futuro de Jesús Martín en la política sigue de actualidad. El presidente ejecutivo de Grupo Oesía, Luis Furnells, se ha sumado a las voces que piden al socialista valdepeñero que vuelva a postularse como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

"Por cierto, alcalde, esta fábrica lleva cuarenta años y contigo veintiséis, creo recordar. Esta fábrica quiere hacer cincuenta años y contigo de alcalde. No sé si me has pillado ¿vale? Lo digo porque he oído..., sabes. Entonces yo me comprometí contigo a que seguiría invirtiendo y que no me llevaría a la fábrica y yo espero que tú (...) nos digas que no tenemos que estar preocupados en que te vas a presentar sin ocupados en votarte, ¿vale?"

No ha sido la única referencia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado sobre la trayectoria política del actual alcalde de Valdepeñas que todavía "no ha acabado".

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