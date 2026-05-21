El proyecto de ampliación de Tecnobit-Grupo Oesía creará 400 nuevos empleos en Valdepeñas

En Valdepeñas esta mañana se ha puesto la primera piedra de la ampliación del Centro Tecnológico de Grupo Oesía, un acto simbólico para un proyecto que supone una inversión de 30 millones de euros y que tiene prevista la creación de 400 nuevos empleos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el presidente ejecutivo del grupo, Luis Furnells, y el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, acompañados por otros miembros del Gobierno regional y del Banco Europeo de Inversiones, han puesto en valor la trayectoria empresarial de Grupo Oesía, que está justo celebrando su cincuenta aniversario, de estos cuarenta años con su fábrica en la Ciudad del Vino, y ahora inmersos en este proyecto de inversión, desarrollo e hiperespecialización.

Dos "hitos" que ha destacado Furnells para una empresa 100% española, independiente y privada, dedicada al desarrollo de tecnologías avanzadas y cuyo Centro Tecnológico en Valdepeñas, Tecnobit, consideran fundamental.

La ampliación y modernización de Tecnobit, que incrementará su capacidad productiva, supone la construcción de dos nuevas salas limpias, una Sala de Acceso Restringido SAR y nuevas instalaciones para dar servicio a la ampliación de la plantilla, que tiene previsto llegar a 1 000 trabajadores a la finalización del Plan Estratégico en 2030.

Una cifra que ha destacado el presidente regional, expresando además su "orgullo" por ver "tanta gente joven haciendo futuro, innovando".