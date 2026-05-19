Pastor, un oficio milenario que sigue vivo en lugares como Valdepeñas

2026 es el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, declarado así por Naciones Unidas. Una forma de poner en valor la importancia de una actividad milenaria que contribuye a la gestión responsable y sostenible de los ecosistemas, beneficiosa para la salud de los animales y, por extensión, para el hombre, al producir alimentos de mayor calidad.

Es un oficio amenazado, más en una zona como la nuestra donde los pastos escasean y la mecanización del campo reduce las posibilidades. Además, ser pastor no siempre está valorado, a veces incluso "mal visto", por eso están orgullosos de que se acuerden de ellos, cuenta a Onda Cero José García de Mateos, pastor de cuarta generación en Valdepeñas.

Ovejas pastando | José García de Mateos

García de Mateos, que trabaja con las fundaciones Globalnature y Entretantos para reivindicar y difundir las múltiples ventajas del pastoreo sostenible, lleva más de la mitad de su vida pastoreando ganado ovino y caprino, ahora tiene un rebaño de cabras de las razas Florida y Guadarrama que pueden verse en los alrededores del barrio de Consolación, aprovechando la hierba fresca y verde de la primavera.

Como muchos otros aprendió con su padre y adquirió con los años la experiencia en el manejo de los animales.

No es lo mismo, puntualiza, ser ganadero que pastor porque quien coge su cayado o su bastón para guiar a los animales conoce a cada uno.

En cuanto al presente y futuro, si bien las explotaciones ganaderas están bastante mecanizadas, los animales requieren atención 365 días al año y salir al campo a pastar necesita su tiempo. Sin olvidar que es imprescindible la rentabilidad económica.

Factores que influyen en un bajo relevo generacional, aunque el pastor valdepeñero reconoce que este oficio sigue siendo en gran medida vocacional.