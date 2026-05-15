Trashumancia y mundo académico convergen en Viso del Marqués

Más de 250 personas participan en esta propuesta, que combina formación académica, prácticas culturales y participación comunitaria en torno a la trashumancia como patrimonio vivo.

Expertos en distintas áreas: economía, geografía, historia o arte ofrecerán a través de sus ponencias una visión interdisciplinar sobre el pasado, el presente y el futuro de la ganadería, vinculada en particular a este tipo de pastoreo.

Tras las sesiones formativas, se celebrará un encuentro entre pastores trashumantes y universitarios, ya que muchas de las ganaderías ovinas de la Serranía de Cuenca invernan en esta localidad manchega y su entorno, explica a Onda Cero la alcaldesa de Viso del Marqués, Fátima Victoria.

Además hay programado un taller sobre 'Rap Rural: artes escénicas, tradición y performance' a cargo de la artista Bewis de la Rosa y un concierto gratuito de Pelejebre, en la plaza de la Iglesia de la Asunción, que fusionará la tradición musical castellana con sonidos contemporáneos.