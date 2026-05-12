Arde un coche en la carretera entre La Solana y Membrilla

Un turismo se ha incendiado en el kilómetro 374 de la carretera N-430, entre La Solana y Membrilla. Al parecer el fuego se ha originado debido a un fallo en el motor del vehículo, según han informado a Onda Cero desde el Servicio de Urgencias y Emergencias 112.

El incidente ha tenido lugar sobre las seis y media de la tarde de este lunes y al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil y del Parque de Bomberos de Manzanares, que han sofocado las llamas.

No hay heridos, solo los daños materiales sufridos por el coche.