N-430, KM 374

Arde un coche en la carretera entre La Solana y Membrilla

Un fallo en el motor origen del incendio de un vehículo en la carretera N-430, entre La Solana y Membrilla.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Arde un coche en la carretera entre La Solana y Membrilla
Arde un coche en la carretera entre La Solana y Membrilla | OC

Un turismo se ha incendiado en el kilómetro 374 de la carretera N-430, entre La Solana y Membrilla. Al parecer el fuego se ha originado debido a un fallo en el motor del vehículo, según han informado a Onda Cero desde el Servicio de Urgencias y Emergencias 112.

El incidente ha tenido lugar sobre las seis y media de la tarde de este lunes y al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil y del Parque de Bomberos de Manzanares, que han sofocado las llamas.

No hay heridos, solo los daños materiales sufridos por el coche.

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