En Almuradiel, hoy y mañana, se realizan quemas prescritas en la zona del Tolmo, que llevan a cabo las bomberas forestales del programa internacional 'Woman Trex Quijota 2026'.

Estos ejercicios de fuego técnico tienen un carácter preventivo, de cara a la época de mayor riesgo de incendios forestales por el aumento de las temperaturas. Consisten en quemar vegetación de forma controlada para disminuir las posibilidades de propagación del fuego.

Quemas prescritas en Almuradiel | Bomberas forestales Woman Trex Quijota 2026

El humo provocado por estos trabajos podrá verse a distancia, pero no hay que alarmarse, se trata de trabajos realizados por profesionales, explica la bombera forestal técnica de coordinación aérea, María Ángeles Romero.

Bomberas forestales Woman Trex Quijota 2026 | Quemas prescritas en Almuradiel

En lo que llevamos de 2026 se han ejecutado ya en Castilla-La Mancha alrededor de una quincena de quemas prescritas, actuaciones destinadas a mantener áreas estratégicas de defensa frente al fuego, facilitando el trabajo de los equipos de extinción, llegado el caso, y contribuyendo a la regeneración del monte.