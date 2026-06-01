Tercera edición

Onda Cero Valdepeñas nombra a los «Héroes del Seis de Junio de 2026»

Onda Cero Valdepeñas, de forma coordinada y en colaboración con el Ayuntamiento, reconoce en esta ocasión a la escritora Cristina Galán y a la Asociación Histórico Cultural del Seis de Junio de 1808 "por su labor de investigación y preservación de la memoria histórica de la ciudad".

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Onda Cero Valdepeñas nombra a los «Héroes del Seis de Junio de 2026»

Onda Cero Valdepeñas entrega, por tercer año consecutivo, los reconocimientos Héroes 2026 a la escritora Cristina Galán y a la Asociación Histórico Cultural del Seis de Junio de 1808 "por su labor de investigación y preservación de la memoria histórica de la ciudad".

La escritora Cristina Galán recibe el reconocimiento Héroes 2026 de manos del director regional de OC CLM, Javier Ruiz, y el periodista Emilio Hidalgo
La escritora Cristina Galán recibe el reconocimiento Héroes 2026 de manos del director regional de OC CLM, Javier Ruiz, y el periodista Emilio Hidalgo | Mila Abad

Ha sido durante la emisión en directo, desde la Plaza de España, del programa especial de radio Más de Uno Valdepeñas, que patrocina el Ayuntamiento y sirve de el pistoletazo de salida a los actos organizados durante toda esta semana para conmemorar una de las fechas señaladas en la historia del municipio. Este espacio ha contado también con la presencia de Javier Ruiz, director de Onda Cero Castilla-La Mancha.

ESCENAS TEATRALIZADAS Y JURA DE BANDERA CIVIL

Durante los próximos días Valdepeñas conmemora el 6 de junio de 1808, cuando la población hizo frente al ejército de Napoleón durante la Guerra de la Independencia, con representaciones teatralizadas de estos hechos, una jura de bandera civil, la música en directo con la Carroza del Teatro Real, además de una serie de actividades paralelas como presentaciones de libros o conferencias.

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