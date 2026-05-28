Reconocimiento al Mérito Regional para la bombera forestal valdepeñera María Ángeles Romero

La valdepeñera María Ángeles Romero, bombera forestal técnica de coordinación aérea, es una de las personas que este año distingue el Gobierno de Castilla-La Mancha con motivo del Día de la Región.

El próximo 31 de mayo recogerá en Cuenca una de las Placas de Reconocimiento al Mérito Regional "por su liderazgo e impulso de la igualdad en la prevención y extinción de incendios forestales", galardón compartido con su compañera Gloria Sánchez en GEACAM. Desde el Ejecutivo castellanomanchego señalan que ambas "representan años de trabajo silencioso y esencial, contribuyendo a proteger nuestros montes y a abrir camino a más mujeres en la gestión de emergencias".

Romero, en una entrevista en Onda Cero, reconoce que no termina de creerse este reconocimiento, aunque está "feliz y orgullosa".

María Ángeles Romero, que presume con orgullo de su localidad natal, quiere compartir este reconocimiento con todos los vecinos y las vecinas de Valdepeñas.