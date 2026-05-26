La cosecha de cereal se prevé media-alta en la provincia de Ciudad Real

Buenas expectativas para la cosecha de cereal en la provincia de Ciudad Real, con una previsión de unas 660 000 toneladas.

En zonas de La Mancha la campaña comienza la próxima semana, aunque se prevé su generalización a partir de la siguiente. Siempre teniendo en cuenta que estos plazos vienen marcados por la maduración del cereal en cada zona, siendo más tardío en comarcas como Campo de Montiel.

Desde ASAJA, su secretaria general en Ciudad Real, Lola Ruiz de la Hermosa, señala que hablamos de buenas cifras, aunque por debajo de lo esperado inicialmente.

Ruiz de la Hermosa avanza unas previsiones entre 2 600-2 700 kilos por hectárea en la cebada, 2 800 -2 900 kg/ha para el trigo y 2 000-2 200 en el caso de la avena, este último el tipo de cereal al que más han afectado las condiciones meteorológicas.

Todavía no hay datos suficientes para anticipar como evolucionarán los precios en los mercados. El cereal, como otros productos agrícolas, está influido por las campañas en otros países productores. Ese factor juega ahora mismo a nuestro favor, al haber poco trigo en Estados Unidos, pero es pronto para hablar de rentabilidad.