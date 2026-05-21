Muere un hombre atropellado por un tractor en una finca de Alhambra

Un hombre de unos 30 años ha fallecido este jueves atropellado por un tractor, mientras trabajaba en la finca El Lobillo de la localidad de Alhambra.

El accidente laboral ha ocurrido sobre las 7.30 de la mañana en el kilómetro 14 de la carretera CR-1511, según han informado a Onda Cero fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Al lugar se han desplazado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de urgencias, aunque solo han podido certificar la muerte del hombre, aplastado por el vehículo agrícola.

También han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil.