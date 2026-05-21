POLÍTICA

El valdepeñero Lázaro Ortega secretario general electo de Juventudes Socialistas CLM

El valdepeñero Lázaro Ortega triplica los avales necesarios para liderar Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha y se convierte así en secretario general electo de la organización, de la que tomará las riendas el próximo 27 de junio, en el XIII Congreso regional de la organización.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

El valdepeñero Lázaro Ortega secretario general electo de Juventudes Socialistas CLM

La candidatura del valdepeñero Lázaro Ortega a la secretaría general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha ha conseguido más del triple de los avales necesarios establecidos en los estatutos de la organización, convirtiéndose así en secretario general electo de la organización en la región.

Para Ortega, que será proclamado oficialmente el próximo 27 de junio durante la celebración del XIII Congreso Regional de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, este es un reto que afronta con orgullo, ha contado a Onda Cero.

El joven socialista va a liderar un proyecto transversal "que abarca las cinco provincias" y quiere ser útil a los jóvenes castellanomanchegos, encauzando sus propuestas e inquietudes a través de la política.

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Lázaro Ortega, natural de Valdepeñas y de 24 años, se encuentra finalizando simultáneamente un grado en Estudios Ingleses en la Universidad de Castilla-La Mancha y un grado en Comunicación en la Universitat Oberta de Catalunya. Dentro del ámbito político, Ortega ha formado parte durante los últimos cuatro años de la ejecutiva regional de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha como secretario de ideas y programas.

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