"Hoy no toca": Jesús Martín no revela si se plantea ser, de nuevo, candidato a la alcaldía de Valdepeñas

El socialista Jesús Martín descarta hablar, por ahora, de un posible paso atrás en su decisión de dejar la primera línea política al finalizar su sexta legislatura como alcalde de Valdepeñas, como había anunciado en varias ocasiones, también en declaraciones a Onda Cero.

Martín reconoce que desde el PSOE llevan meses insistiendo para que reconsidere su decisión y vuelva a encabezar la candidatura a las elecciones municipales del próximo año.

Jesús Martín, que ya está en edad de jubilarse y lleva como alcalde 23 años, no zanja este asunto todavía. Habrá que esperar para saber qué respuesta da al secretario general del PSOE de la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha apelado a la responsabilidad del socialista valdepeñero para que vuelva a ser candidato a la alcaldía de la Ciudad del Vino.