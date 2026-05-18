Jesús Martín insiste: la línea de tren Madrid-Jaén, que pasa por Valdepeñas, "no corre peligro"

La línea de tren Madrid-Jaén, que pasa por Valdepeñas, "no corre peligro", con estas palabras el alcalde de la localidad ha querido despejar las dudas entre la población a raíz de unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, y las reacciones políticas y sociales que han provocado.

Jesús Martín, que afirma no ha querido hablar públicamente hasta la celebración de los comicios andaluces, atribuye a las palabras del ministro un carácter electoralista y le reprocha no ser claro e informar en detalle.

El regidor municipal se reafirma en la explicación que ya dio a preguntas de Onda Cero, nunca ha estado en proyecto que el AVE llegase a Valdepeñas, sí la denominada Velocidad Alta, enmarcada en el proyecto ferroviario del Eje Transatlántico, que en la línea Madrid-Jaén sería dual para transporte de viajeros y mercancías.

Esto sigue adelante, aunque no estará finalizado en 2027 como se había previsto, ha dicho Martín, que afirma no entender la polémica.

Hablamos, ha reiterado Jesús Martín, de una adaptación del trazado y las catenarias para aumentar la velocidad de los trenes que circulen por este trazado, hasta alcanzar los 225 km/h, algo que situaría Valdepeñas a poco más de una hora de la capital de España.