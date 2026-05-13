Devolución de oficio para los cobros indebidos de la tasa de basura en Valdepeñas

El Ayuntamiento de Valdepeñas devolverá de oficio los cobros indebidos de la tasa de basura en suelo rústico, mientras que aquellos que no hayan abonado el recibo no tiene que realizar el pago. La administración local va a corregir estas incidencias y no hay riesgo de recargos posteriores, como ha anunciado hoy el alcalde de la localidad, Jesús Martín.

Por otro lado, Martín ha señalado que hay ciudadanos que han vendido una vivienda a finales del pasado año y han recibido el cobro de la tasa de basura, al no quedar actualizado el padrón por no cambiar el titular del inmueble.

En estos casos el alcalde apunta dos posibilidades, que lleguen a un acuerdo con el vendedor y entre ellos lo arreglen o que vayan al ayuntamiento para acreditar y realizar el cambio de titularidad y entonces se girará a la persona correcta.

Para evitar estos problemas el próximo año se girarán los recibos de la tasa de basura en el segundo semestre del año, para que el padrón ya esté actualizado.