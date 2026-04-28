UPA pide a los agricultores de Valdepeñas su apoyo para trasladar a Bruselas peticiones relacionadas con la viticultura y el agua

UPA pide a los agricultores de Valdepeñas su apoyo para trasladar a Bruselas dos peticiones relacionadas con la viticultura y el agua. La organización profesional va a presentar una propuesta por escrito a los partidos mayoritarios en el Parlamento Europeo solicitando la inclusión en la PAC de ayudas específicas para el viñedo de secano y una prórroga en los plazos de la Directiva Marco del Agua, explica a Onda Cero Alejandro García-Gasco, responsable de Vino de UPA.

Con respecto a la recuperación del estado cualitativo y cuantitativo de las aguas subterráneas, García-Gasco ha dicho que UPA considera que solución no es "cerrar pozos", si no invertir para mejorar regadíos y hacer un buen uso del agua. Sin ella no hay futuro para la agricultura, ni en Valdepeñas ni en esta zona.

En lo que respecta al viñedo de secano, la organización agraria cree que "las cuentas no salen" al viticultor y opta por el arranque, una tendencia que opinan puede frenar las ayudas europeas.