El presidente de Brahm Manzanares aborda con el Comité de Empresa la subida salarial que piden los trabajadores

Jornada "decisiva" para las reivindicaciones de la plantilla laboral de la empresa Brahm en Manzanares, hoy visita la factoría el presidente de la multinacional, Bhavook Tripathi, y se reúne con los representantes de los trabajadores.

Ese encuentro se produce al inicio de la segunda semana de movilizaciones para exigir mejoras salariales en las nóminas del alrededor de 150 personas que componen la plantilla de Brahm, dispuesta incluso a llegar a la huelga, según ha avanzado a Onda Cero el presidente del Comité de Empresa, Miguel Alberto Latur.

A la espera de los resultados de la reunión con el máximo responsable de la multinacional, se mantiene el calendario de movilizaciones, con una concentración hoy mismo y otra prevista para el jueves.

La multinacional ofrece en estos momentos una subida del 2,5%, frente al 4% que piden trabajadores para 2026, 2027 y 2028. Desde el Comité de Empresa señalan que plantean una actualización razonable de los salarios y que se ajusta al Convenio Provincial del Metal de Ciudad Real.