Grupo Oesía, con una de sus filiales en Valdepeñas, mantiene su línea de trabajo independientemente de las amenazas de Rusia

Grupo Oesía, que tiene en Valdepeñas su filial Tecnobit, se ciñe a su declaración oficial y descarta hablar de su inclusión en una lista del Ministerio de Defensa de Rusia como "potencial objetivo" de sus Fuerzas Armadas, por colaborar en la fabricación de drones ucranianos con receptores de radionavegación espacial.

El comunicado emitido por Grupo Oesía señala que "la Unión Europea y el Gobierno de España cuentan con una hoja de ruta clara y definida en materia de política exterior y de defensa, también en lo que respecta a Ucrania".

En cuanto a su papel en este asunto, insisten en que "UAV Navigation, compañía de Grupo Oesía, desarrolla y comercializa sus soluciones tecnológicas de uso dual en cumplimiento estricto con la regulación vigente y dentro del trabajo conjunto con el gobierno español, en el marco del compromiso con la Unión Europea".