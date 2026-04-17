Paula Bernabéu, periodista valdepeñera, cubre la guerra en la Franja de Gaza: "Es un horror diario para la gente"

La periodista Paula Bernabéu, natural de Valdepeñas, forma parte del equipo de la delegación de la agencia EFE en Jerusalén premiados por su 'trabajo ejemplar' en la cobertura de la guerra en la franja de Gaza.

Bernabéu lleva casi dos años en esa zona, que vive en estos momentos una "realidad marcada por la incertidumbre" cuando acaban de cumplirse seis meses del alto el fuego, sin que hayan cesado en ningún momento tiroteos y bombardeos, con más de 760 muertos desde octubre del año pasado, según datos del Ministerio de Sanidad en Gaza aportados por la periodista valdepeñera en una entrevista concedida a Onda Cero.

Incluso habiendo mejorado las condiciones, una vez que ha quedado atrás un durísimo invierno, la población palestina sigue sufriendo falta de alimentos, muchos viven en tiendas de campaña, expuestos a morir durante la noche si Israel ataca con drones. "Es un horror diario" asegura Bernabéu.

TRABAJAR EN UNA ZONA DE CONFLICTO

Paula Bernabéu dice sentirse segura, a pesar de trabajar en una zona de guerra. Llegó a la delegación de EFE en Jerusalén con la ofensiva de Israel ya en curso y las autoridades israelitas no permiten la entrada en la franja de Gaza de los periodistas internacionales.

La periodista no sabe cuánto tiempo va a seguir allí, se fue pensando en volver hablando árabe y quisiera quedarse hasta poder entrar en Gaza, aun así reconoce que "cuando se van sumando guerras, se va sumando cansancio". Por ahora, se queda.