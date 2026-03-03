Comienzan las obras en el Puente del Hierro, último punto conflictivo del Plan de Tormentas de Valdepeñas

En Valdepeñas ya están en marcha los trabajos para eliminar uno de los puntos conflictivos cuando se registran lluvias fuertes y abundantes, hablamos del Puente de El hierro, al final del canal de La Veguilla, en la zona sur de la localidad.

El estrechamiento en ese lugar ocasiona un efecto embudo que hace subir peligrosamente el nivel de agua cuando el canal supera el 80% de su capacidad, ahora se va a ampliar dándole mayor profundidad, como explica el alcalde, Jesús Martín.

Empiezan las obras en el Puente de El Hierrro | Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas

Este proyecto se acomete después de doce años trabajando para encontrar una solución viable y negociando con Adif y la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Y es que si por este puente discurre el tráfico ferroviario, bajo tierra están las canalizaciones de la depuradora, la red de abastecimiento de agua potable, así como la red eléctrica.

Alrededor de 4 000 000 de euros supone esta actuación en su conjunto. Después, una vez finalicen las obras en el Puente del Hierro será el turno de la Confederación Hidrográfica con el ensanche de 50 metros del canal en lo que será el futuro parque fluvial, dando salida al agua en caso de tormentas hasta desembocar en el río Jabalón.