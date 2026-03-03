ACCIDENTE LABORAL

Herido un trabajador de 50 años en Viso del Marqués tras quedar atrapado en una fresadora

Accidente laboral en Viso del Marqués, un trabajador de 50 años ha resultado herido tras quedar atrapado en una fresadora de un taller metalúrgico de la localidad.

Un trabajador de 50 años ha resultado herido tras quedar atrapado en una fresadora de un taller metalúrgico de la localidad.

El aviso ha tenido lugar sobre las siete y media de la tarde de este lunes y el accidente ha ocurrido en un taller situado en la calle Portillo Hebrero, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El hombre ha sido rescatado por los bomberos de Valdepeñas y atendido en un primer momento por el médico de urgencias, aunque después ha tenido que ser trasladado al Hospital General Universitario de Ciudad Real en un helicóptero sanitario.

Hasta el lugar del suceso también han acudido Guardia Civil, Policía Local y una ambulancia de urgencias.

